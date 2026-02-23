Ravella licita por 31.500 euros la gestión de los campamentos urbanos de verano y Navidad

Una actividad de las ludotecas de verano en Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía sacará a licitación por 31.500 euros a gestión de los campamentos urbanos de verano y de Navidad. Un servicio que cada año se pone en marcha desde la administración local y que beneficiará a un total de 100 niños de entre 3 y 7 años. Después de haber rescindido el contrato con la anterior empresa el gobierno local busca ahora cubrir un servicio que tiene como objetivo facilitar la conciliación laboral y familiar durante los periodos de vacaciones en un entorno seguro y basado en la educación no formal.

Para justificar la inscripción debe acreditarse ser residente en Vilagarcía y que ambos progenitores tengan una actividad laboral o participen en procesos de formación reglados que coincidan con los horarios de los campamentos. Incluso el empadronamiento puede no ser exigible si los progenitores acreditan su actividad laboral en Vilagarcía.

El campamento de verano se celebrará entre el 1 de julio y el 14 de agosto para niños de entre 3 y 6 años y se convocan 70 plazas. A diferencia del de Navidad se da la opción de acogerse al Plan Madruga y también al servicio de comedor escolar.

Por su parte el campamento de Navidad será entre el 22 de diciembre y el 5 de enero, a excepción del 25 de diciembre y el 1 de enero. Está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 7 años. En este caso las plazas ofertadas son 30, con horario de 9 de la mañana a dos de la tarde. Por lo tanto en este caso no existe la posibilidad ni de Plan Madruga ni de comedor escolar.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas durante los 15 días posteriores a la publicación de las bases en la Plataforma de Contratación do Estado que, previsiblemente, ya estarán a lo largo de esta semana según el Concello.