La Xunta ejecuta el asfaltado de Agustín Romero y el Gobierno parchea el vial al Puerto

Los trabajos en el vial de acceso al Puerto Gonzalo Salgado

El descanso que las fuertes lluvias han dado a la Ría de Arousa han permitido, entre otras cuestiones, que se pueda actuar en aquellos viales muy desgastados y con importantes y peligrosos baches en su trazado. Así pues ayer mismo la Xunta de Galicia ejecutaba el pavimentado íntegro de la avenida Agustín Romero, un vial sobre el que tanto los vecinos y usuarios como el propio Concello habían puesto el foco de atención durante varios años. Los trabajos de mejora también llegaron con el buen tiempo al vial de acceso al Puerto de Vilagarcía, en este caso de titularidad estatal. Personal de mantenimiento de la carretera también parcheaba los desperfectos detectados en el firme durante la jornada de ayer.

Demandas de Ravella

El gobierno local lamentaba que los trabajos en la avenida Agustín Romero se iniciasen por parte de la Xunta sin previo aviso y sin advertir “nin sequera á Policía Local”. El ejecutivo socialista indicó que “non é a primeira vez que se reclama unha actuación neste vial, incluso con acordos da Corporación, pero parece que só se reacciona cando o mal estado da estrada é un clamor. Vese que os votantes do PP tamén conducen”.

En este sentido el gobierno municipal reclama que se aborde un proyecto integral de mejora de la seguridad vial en esa carretera y recuerdan que también está pendiente la actuación en Rosalía de Castro, sobre la que tanto conductores como la propia Corporación alertaron de que se encuentra en muy mal estado. También hacen referencia a la avenida de Cambados y a la antigua carretera de Bamio.