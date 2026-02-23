La Sociedade Filarmónica y el Cine Club Ádega se suman a la marca VGA365 con su programa

La presentación de la marca tuvo lugar en junio del año 2025 Gonzalo Salgado

La Sociedade Filarmónica y el Cine Club Ádega se suman a la marca VGA365 con su programación anual. En los próximos días los organizadores de todas las actividades culturales con sello vilagarciano volverán a reunirse para dar la bienvenida a los nuevos miembros y exponer sus respectivos planes de cara a este año 2026. De este modo –y así lo apuntan desde el Concello– Vilagarcía se reivindica como una “cidade sempre aberta”.

Cabe recordar que el marco VGA 365 se presentó en junio del año pasado como unas siglas que agrupan acontecimientos de diferente índole como son el Ágora Vermú, el Vilagarcía Cidade de Libro o el festival Clasclás. También otros certámenes que atraen a miles de personas a la localidad como es el festival Revenidas, el Atlantic Fest o el Curtas. Todos abarcan un calendario que va más allá de las fechas estivales, dado que también se apuesta por la desestacionalización.

Desde el Concello señalan que las arcas municipales destinan cada año más de 500.000 euros a patrocinios de los diferentes eventos. A ello se suman – exponen–los gastos de logística que incluyen el local, el montaje, la comunicación y difusión, la limpieza, la electricidad o el personal entre otros.

Con la inclusión del Cine Club la programación gana con las proyecciones a lo largo de todo el año, films que no están habitualmente en los circuitos comerciales. La Filarmónica aporta conciertos de gran nivel y de renombre.