La Cámara premia a Trazko, una herramienta para el sector del metal ideada en Vilagarcía

Los vilagarcianos Sergio Álvarez y Nico Chaves recibieron el segundo premio por su proyecto Trazko

Trazko, una solución que permite a las empresas del metal revalorizar su stock de material parado vendiéndolo donde más se necesita, se llevó el segundo premio del Programa Impulsa Star Up promovido por la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía. La idea está firmada por los vilagarcianos Sergio Álvarez y Nico Chaves, que afirman que Trazko nace en “un mercado de intercambio donde la circularidad del metal deja de ser un concepto y se convierte en una realidad rentable”.

La sede pontevedresa del ente cameral acogió la presentación de los proyectos ante un jurado de personas expertas y potenciales inversoras.

En su intervención el vicepresidente tercero de la Cámara, Eduardo Barros, destacó los objetivos del programa Impulsa Startup, que son “garantizar el apoyo, formación, asesoramiento, acompañamiento y mentoría para la constitución de una idea de negocio con base tecnológica, ámbitos en los que en la Cámara somos expertos”.

La vocal del ente, Lucía Pedroso, destacó la “diversidad de todos los proyectos presentados en diferentes sectores con vocación tecnológica”.