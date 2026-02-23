Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El Concello invierte 4.200 euros en tareas de picado, resiembra y arenado del campo de A Lomba

Fátima Frieiro
23/02/2026 21:07
Imagen de los trabajos en el campo de fútbol
El campo de fútbol de A Lomba lucirá en breve una imagen un poco mejor. Aprovechando la mejoría del tiempo de estos últimos días la Fundación de Deportes puso en marcha tareas de picado, arenado y resiembra en estas instalaciones municipales. Unos trabajos que ya estaban previstos para el pasado mes de diciembre, pero que no pudieron llevarse a cabo precisamente por las malas condiciones meteorológicas que hubo hasta ahora. De hecho también se aprovechó el hecho de que tanto el Arosa SC como el Atlético Arousana tenían partidos fuera en el fin de semana.

Desde el Concello entienden que – si todo va según lo previsto– hasta el final de temporada no será necesaria una intervención de este estilo. De hecho desde la Fundación celebran que este año el terreno de juego aguantó mejor que en las últimas temporadas y presenta un gran estado de mantenimiento. Ravella destaca la colaboración del propio club Arosa que “dacordo co Concello decidiu desprazar o seu último partido na casa ao campo Manuel Jiménez, garantindo así o estado óptimo do céspede de cara á segunda volta da tempada”. Este fin de semana en A Lomba jugará el Atlético Arousana.

