Solta de versos ao aire en homenaxe á Rosalía máis combativa
O BNG volveu celebrar ante o busto da literata o acto reivindicativo da lingua e da cultura propias
Ducias de versos da prolífica obra de Rosalía de Castro soaron altos e claros e en distintas voces na homenaxe que o BNG fixo arredor do busto da coñecida poeta galega. Como cada ano por estas datas os nacionalistas xuntáronse na que, durante un tempo, foi morada da autora de “Follas Novas” e “Cantares galegos”. Rosalía pasaba longas tempadas nunha casa con vistas a Cortegada. Nesta ocasión o evento estivo acompañado por un sol e unha temperatura envexables.
O acto arrincou cunha presentación do voceiro da formación en Vilagarcía, Xabier Rodríguez. Foi el o que definiu a Rosalía como “valente nuns tempos de silencio do idioma e de submisión da muller”. De feito o nacionalista lembrou que a poeta máis internacional da lingua galega fose quen de “denunciar o desprezo que había pola nosa lingua, falar da emigración e da situación do momento”.
O acto de Carril converteuse non só nunha pequena homenaxe a Rosalía, senón tamén na reivindicación da lingua e da identidade galegas. “A nosa lingua é o noso vehículo de expresión propia, de mostra de dignidade e o que nos diferencia como pobo”, explicou Rodríguez. De feito falou de “poeta a poeta moderna, coma Sés, defendendo a identidade fronte ás tempestades de sal”.
Música en directo
A homenaxe foi íntima, cunha Rosalía combativa e na que non faltaron as referencias simbólicas a Palestina. Un a un os presentes leron os versos de diferentes obras da poeta. Soaron tanto “Follas Novas” como “Cantares gallegos” na boca de diferentes xeracións que teñen en común manter viva unha figura que trascendeu as fronteiras galegas para converterse nun símbolo da cultura e do espíritu combativo.
Para rematar o acto houbo también actuación en directo a cargo da agrupación Pés de Barro, que puxeron o toque máis tradicional. Unha celebración que se fixo xusto un día antes do día propio de Rosalía, 23 de febreiro, cando se conmemora o seu nacemento en 1837.