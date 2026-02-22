El Gato Negro enterró el Entroido carrilexo con una comitiva cargada de humor

La comitiva recorrió las principales calles de la localidad Mónica Ferreirós

Vilagarcía dio por finalizado su Entroido. Lo hizo con el tradicional entierro de la sardina organizado por el Gato Negro, en Carril, un evento que es de los más seguidos en la localidad y que contó con un tiempo envidiable y una asistencia más que destacada. El velatorio – como marca la tradición–se hizo en el local social y justo a continuación la comitiva formada por plañideras y viudas de todas las edades recorrió las principales calles del municipio. Lo hizo, eso sí, conjugando el duelo con el humor, dado que hubo momentos para las risas e incluso cabida para comparsas que hicieron la delicia del público que quiso acercarse hasta la Praza da Liberdade en una jornada teñida por el sol.

Ya en el punto final hubo actuaciones en el palco instalado en el lugar y pudieron verse a pequeños gatitos (en honor al Gato Negro) desfilando por las calles.

Es, oficialmente, el último evento relacionado con el Entroido en la capital arousana. El anterior fue precisamente el entierro de la sardina en Vilaxoán, al que también le acompañó el buen tiempo.

Previamente, y organizado por la Concellería de Cultura, se celebró tanto el baile infantil en la Praza da Peixería como el gran desfile de carrozas. Eso sí, bajo una lluvia intensa que, en todo caso, no mermó la asistencia con alrededor de mil personas participantes.

En Vilaxoán también hubo, organizado por la asociación de vecinos, el festival de comparsas con cuatro formaciones participando. En Vilagarcía el evento desapareció el año pasado y no volvió a recuperarse.