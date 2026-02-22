Mi cuenta

Da positivo en el test de drogas tras ser interceptado por conducción negligente en Vilaxoán

Los agentes de la Policía Local inmovilizaron el vehículo en la zona de O Preguntoiro

Fátima Frieiro
22/02/2026 11:23
Un conductor está siendo investigado por la vía penal después de ser interceptado mientras conducía por la zona de O Preguntoiro, en Vilaxoán. Según fuentes municipales fue una llamada la que alertó de que había una persona conduciendo de forma negligente. Hasta el lugar se desplazó una patrulla, que le practicó el test de drogas al conductor arrojando este un resultado positivo. El coche fue inmovilizado en ese mismo punto con un cepo.

A mayores, en el turno de noche, agentes de la Policía Local anotaron una nueva alcoholemia positiva con denuncia administrativa en la avenida de Pontevedra. En este caso el coche fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal. 

