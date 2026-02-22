Da positivo en alcoholemia tras volcar el coche en Cea y ser rescatado por viandantes

El coche quedó volcado en Cea

Una persona dio positivo en el test de alcoholemia después de sufrir un aparatoso accidente en Cea. En concreto el accidente ocurrió a primera hora de la tarde en la zona del Xiabre que va hacia el embalse del río de O Con, en un punto muy próximo a la cantera de la parroquia. Fue a los pocos minutos de las cuatro de la tarde cuando los servicios de emergencias recibieron la alerta de que un coche de la comunidad de montes de la parroquia había volcado y que había atrapados en su interior. Cuando los efectivos llegaron al punto el conductor ya estaba fuera del vehículo y había sido rescatado por unas personas que pasaban por el lugar. Según fuentes de la Policía Local se le practicó el control de alcoholemia, arrojando este un resultado positivo.