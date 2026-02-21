Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Sufren un accidente leve en San Roque y acaban denunciados por ir sin ITV y llevar un detector de radares

Fátima Frieiro
21/02/2026 13:15
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
Un accidente de daños registrado en la calle San Roque, en Vilagarcía, ha terminado con dos conductores denunciados. Y no por algo que tenga que ver con el siniestro en si, que terminó sin heridos y con escasos daños materiales, sino porque los agentes de la Policía Local constataron en el mismo que uno de los vehículos circulaba sin ITV y otro llevaba un aparato de detección de radares. Ambas cuestiones conllevan una sanción en virtud de la legislación vigente.

