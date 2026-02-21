Sufren un accidente leve en San Roque y acaban denunciados por ir sin ITV y llevar un detector de radares

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Un accidente de daños registrado en la calle San Roque, en Vilagarcía, ha terminado con dos conductores denunciados. Y no por algo que tenga que ver con el siniestro en si, que terminó sin heridos y con escasos daños materiales, sino porque los agentes de la Policía Local constataron en el mismo que uno de los vehículos circulaba sin ITV y otro llevaba un aparato de detección de radares. Ambas cuestiones conllevan una sanción en virtud de la legislación vigente.