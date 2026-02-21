Los entierros de la sardina en Vilaxoán y Carril clausuran el Entroido este fin de semana

Un momento del 'Enterro da Sardiña' en Vilaxoán el año pasado Mónica Ferreirós

Los entierros de la sardina en Vilaxoán y en Carril clausurarán los actos del Entroido este fin de semana en la capital arousana. Ambas celebraciones conllevan restricciones en la circulación de vehículos, de ahí que desde el Concello se pida la máxima colaboración y también precaución ante unas procesiones que atraen mucha asistencia. En todo caso la Policía Local irá abriendo las calles afectadas en la medida de lo posible.

En el caso de Vilaxoán la comitiva saldrá hoy de la lonja a las 19:30 horas. El recorrido de este año será más corto de lo habitual y continuará por Avelina Nogueira, Xeneral Pardiñas, Rafael Pazos, Eiras, Avelina Nogueira y, de nuevo, O Preguntoiro. Las calles afectadas serán la Rúa Preguntoiro y Avelina Nogueira.

En el caso de Carril la salida del Enterro está prevista para mañana a partir de las 18:30 horas. El cortejo partirá de la Rúa Victoria (la entrada lateral al pabellón del Gato Negro) y seguirá por Extramuros, Xalda hasta Nicolás Viqueira. Habrá que cruzar Rosalía de Castro. Será alrededor de las 19 horas y se esperará hasta el último momento para cerrar el tráfico. Después la comitiva ya será por zonas peatonales hasta terminar con la quema en la Praza da Liberdade, como es habitual.