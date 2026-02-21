Los bateeiros detectan mejillón muerto tras la drástica bajada de la salinidad en la Ría

Mejillón muerto en una batea de la Ría de Arousa

Ni almeja, ni berberecho, ni navaja ni longueirón y ahora tampoco mejillón. La organización de productores Opmega alerta de que la drástica bajada de la salinidad en la Ría y las borrascas encadenadas de la últimas semanas han afectado directamente a las bateas, en las que ya se han registrado episodios elevados de mortandad. De hecho la organización ya se ha dirigido a sus socios para recopilar información detallada que permita conocer el alcance real de la afectación en las diferentes zonas de producción. La idea – tal y como exponen desde Opmega–no es otra que la de obtener una radiografía precisa de los daños y trasladar así el resultado final a la administración autonómica.

Al igual que días pasados advertían desde el marisqueo a pie, el sector bateeiro señala que los aportes extraordinarios de agua dulce alteran las condiciones de salinidad de las rías por lo que esto implica un “estrés significativo” en el mejillón que, en algunos casos, puede derivar en su muerte o en afectaciones a su crecimiento. Advierten desde Opmega que esta mortandad deriva en importantes pérdidas económicas para las explotaciones

La idea de la principal organización de mejilloneros es – una vez obtenidos los datos de los socios– concertar una reunión con la Consellería do Mar para conocer qué medidas tiene pensado llevar a cabo para paliar la pérdida de producción y evaluar posibles líneas de apoyo al sector. Opmega recuerda además que esta situación se produce después de varios meses en los que el sector ha sufrido virulentos episodios de marea roja (con la imposibilidad de retirar el molusco). A ello se une también la falta de mejilla en la costa, de ahí que el sector ya acordase en su día con la administración autonómica aplazar su recogida para ver si su densidad mejoraba de cara a este mes de febrero.

Los bateeiros hablan ahora de “incertidumbre productiva” e insisten en la necesidad de una respuesta ágil por parte de la Consellería do Mar “que permita amortiguar el impacto y garantizar la viabilidad de un sector estratégico para la economía de las rías gallegas”.

En Carril

Por su parte en Carril la situación sigue siendo crítica. De ahí que el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y otros miembros del ejecutivo local mantuviesen una reunión con el patrón mayor, Javier Quintáns, para conocer de primera mano qué está pasando tanto en las concesiones como en los parques de cultivo. El olor a marisco muerto es algo palpable tanto en este punto de la localidad como también en la zona de Vilaxoán, en donde se ha registrado una catástrofe importante en cuanto a pérdidas. El primer edil se comprometió a mediar tanto con el Gobierno central como con la Xunta para buscar una solución a la ya evidente crisis del marisqueo.

Varela conoció de boca del patrón mayor el resultado de los muestreos realizados en los últimos días en diferentes puntos y que evidencian que la salinidad – sobre todo en la confluencia del río con la ría– llegó a ser de prácticamente cero. Una situación muy adversa para la almeja, que ha quedado muy tocada.

Alberto Varela se reúne con el patrón mayor de Carril para constatar la mortandad del marisco

Tanto el alcalde como el presidente del pósito carrilexo consideran que las administraciones con competencia en el sector del mar deben arbitrar una solución que permita pasar esta situación tan difícil. Una salida que podría pasar, por ejemplo, por habilitar una línea de ayudas directas o atender la vieja aspiración de los profesionales de los viveros para que – dado que son acuicultores– sean reconocidos a todos los efectos como sector primario.

Los temores respecto a la elevada mortandad –que supera posiblemente a la registrada en el año 2023– también fueron abordados en Rianxo en una reunión entre el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y los patrones mayores de O Grove, A Illa, Aguiño, Carril y el propio Rianxo. En el encuentro –convocado para informar sobre los puntos de vertido que hay en la Ría de Arousa– representantes del sector trasladaron al responsable estatal la posibilidad de poder optar a las ayudas estatales puestas en marcha y que permitan paliar los efectos de los temporales en la producción marisquera. En este sentido Abalde se comprometió a trasladar las inquietudes al Gobierno central, reiterando la voluntad de mantener abiertos los canales de diálogo con el sector.

Respecto a los puntos de vertido el sector transmitió la posibilidad de que estudien otros a lo largo de la costa gallega y que, en todo caso, estén avalados por informes técnicos.