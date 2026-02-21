EU pide una auditoría independiente del alumbrado público para mejorar su eficiencia

Imagen de las calles de Vilagarcía en una foto de archivo

El grupo municipal de Esquerda Unida solicitará al Concello que encargue una auditoría independiente del alumbrado público para verificar los ahorros anunciados y atender a las quejas vecinales que les han transmitido.

La formación señala que en las últimas semanas han recogido las preocupaciones acerca de falta de iluminación en calles, plazas e itinerarios peatonales. Situaciones que – expone EU– “xeran sensación de inseguridade e limitan o uso do espazo público en determinadas franxas horarias”. De ahí que el grupo izquierdista considere imprescindible evaluar con rigor técnico el estado real, su distribución, la intensidad, la uniformidad y el mantenimiento del alumbrado público.

EU dice que la auditoría debe garantizar el contraste de los ahorros anunciados por el Concello y la realidad y debe identificar las zonas de deficiente iluminación, así como establecer prioridades de actuación con criterios de seguridad, igualdad y uso social de los espacios.

Esquerda Unida también hace referencia a la perspectiva de género en los espacios públicos, dado que espacios con mejor iluminación son una garantía de seguridad en horarios de poca luz natural