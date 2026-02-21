Mi cuenta

Vilagarcía

Este es el programa de actividades de Vilagarcía con motivo del 8-M

Fátima Frieiro
21/02/2026 13:44
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la edila de Igualdade, Tania García, en la presentación de las actividades
Mónica Ferreirós
El Concello de Vilagarcía ha configurado un amplio programa de actividades con motivo del 8-M, Día Internacional da Muller. Estos fueron presentados por el alcalde, Alberto Varela, y la edila de Igualdade, Tania García, y contemplan acciones variadas que van desde proyecciones, concursos, lectura de manifiesto y espectáculo de títeres.

El primer acto es el jueves 5 de marzo en el Salón García a partir de las siete de la tarde con la proyección del documental “Réxime”, una reflexión sobre la presión estética y sus consecuencias, sobre todo hacia las mujeres. A continuación habrá una mesa redonda sobre gordofobia con Bea Saiáns, Andrea Nunes y Adri Guede. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

El viernes 6 a las doce del mediodía será la lectura del manifiesto en la entrada del Concello. Estará acompañada por la Escola de Música Municipal Bernardo del Río y – en caso de lluvia– se trasladará al salón de plenos. Ese mismo día a partir de las ocho y media será la presentación de los cortos ganadores del “Curtas en feminino 2025”, una iniciativa promovida por Trama en colaboración con el Cine Clube Ádega. La entrada también es gratuita y será en el Salón García.

La programación continúa el sábado día 7 con una nueva edición –y ya van 18– del Maratón Fotográfico. Será durante todo el día por las calles de la localidad. Las bases pueden consultarse en el área de Igualdade, donde se formaliza también la inscripción. Las obras podrán verse del 10 al 30 de abril en una exposición en el Auditorio.

El sábado 14 a las 11:30 el Salón García acoge teatro de títeres con “Novos lobos”, un espectáculo que aborda la igualdad de género desde la perspectiva de las nuevas masculinidades.

Varela y García destacaron el papel que deben tener las instituciones a la hora de fomentar la igualdad.

