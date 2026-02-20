Vilagarcía ya ve el cuerpo del que será el centro de salud del siglo XXI

Un momento de la visita Mónica Ferreirós

La mitad de la estructura del futuro centro de salud de A Comandancia ya está en pie. Pudieron visitarla esta mañana los conselleiros de Sanidade e Infraestructuras, Antonio Gómez y María Allegue, que fueron recibidos por el alcalde, Alberto Varela, y otros miembros del gobierno y de la Corporación. Las obras avanzan a buen ritmo, pese a que la sucesión de temporales obligaron a paralizar los trabajos con grúa, que ya cuentan con un sistema par apagarse en caso de viento.

La parte más difícil, según explicó el director de obra, Iván López, fueron los problemas iniciales con el nivel freático. Ya pasado este tramo y luchado contra "condicións climatolóxicas extremas", en palabras de Gómez Caamaño, hay brazos del edificio que se encuentran ya en la cubierta. "En breve comezaremos albañilería e ferramentos de ladrillos. Aínda que chova, son traballos que podemos facer", explicó el técnico. "A pegada do edificio xa se ve", apuntó el encargado de un diseño que alabó Alberto Varela. "Estéticamente me parece que vai quedar moi ben", dijo el regidor.

A rasgos generales, la idea arquitectónica parte de "a integración entre Porto e cidade que tan ben leva Vilagarcía, que ten un potencial impresionante", dijo la conselleira, María Allegue. Para ello, el director de obra explicó el futuro centro de salud va decreciendo en altura para liberar espacio e iluminación a sus dos plazas. La principal, de mil metros cuadrados, da la Avenida da Mariña y será la entrada; mientras que la otra, que mide la mitad, se extiende hacia Elpidio Villaverde. En el brazo extremo, hacia el acceso peatonal, se liberan con vuelo ocho metros de largo "para que haxa continuidade" y la gente "poida transitar como si non houbera edificio".

Los materiales

El objetivo es crear "espazos que fagan cidade", en los que resguardarse cuando pega el sol o disfrutar de las vistas. Para lo cual la zona de descanso del personal sanitario contará con vistas al mar. En esta meta también colaboran los materiales. "Somos conscientes do clima que temos", explicó el arquitecto. Para ello se utiliza piel de aluminio, durable y aislante de la humedad, que evita mantenimiento. También muros cortina. La plaza principal será acristalada y protegida en momentos de sol, con celosías de madera de batea cubierta de aluminio, aunque "xa está protexida de por si tras vinte anos no mar", apuntó López. Ahora el objetivo es recuperar, en la medida de lo posible, el tiempo ralentizado por los temporales, aunque los trabajos no se paralizaron en ningún momento.

El alcalde, Alberto Varela, destacó la "satisfacción" por comprobar el avance de una actuación que, recordó, nació de la "insistencia" del gobierno local, en una primera fase, y de la colaboración institucional en la segunda, teniendo un recuerdo también para el anterior conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña. "Estamos desexando telo cheo de profesionais sanitarios".

La conselleira de Infraestruturas, María Allegue, incidió en el mensaje de colaboración y destacó que el centro de salud que, "será unha realidade en 20272, permite "o ensamblaxe entre porto e cidade", con "dúas prazas en forma de u" pensadas para el "benestar dos usuarios e profesionais sanitarios".

Por su parte, el responsable autonómico de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, incidió en el "mérito maior" de la plantilla de la empresa constructora, la UTE S.S.A.U.-Proyecon Galicia, por su trabajo para un centro de salud "moderno, accesible, verde e amplo, que sin dúbida va a estar á altura das necesidades do século XXI".

Cartera de servicios

El conselleiro también incidió en la inversión de la Xunta durante estos años, con más de 160 millones de euros para reformas en centros de salud. Sobre el de la Avenida da Mariña, destacó que "vai reforzar e revitalizar a vida na área" y anunció que contará con la "cartera de servizos das mellores da nosa comunidade autónoma".

A nivel distribución, el edificio contará con tres plantas, que se protegerán con cubierta plana acabada en piedra o losas filtrón, Contará además con un sistema de renovación de aire y climatización con recuperadores de calor y aerotermia, así como instalación eléctrica complementada con paneles fotovoltaicos.

Ya una vez en marcha, a nivel asistencial, contará con una superficie construida de 8.427 metros cuadrados y una de urbanización de 1.980 metros cuadrados. En su interior, habrá seis áreas.

El área de adultos contará con 17 consultas de medicina general, otras tantas de enfermería, cinco de docencia, tres polivalentes, dos de odontología, dos de higienista, una sala de técnicas, otra de toma de muestras, una consulta de nutricionista y otra de psicología.

La de pediatría, tendrá seis consultas de pediatra, cinco de enfermería, dos aseos y una sala de lactancia; mientras que le área de mujer contará con una consulta general con aseo, dos de matrona (también con baño) y una sala de educación para la salud.

En cuanto al área de fisioterapia, tendrá dos consultas, otra más de rehabilitación y una sala de rehabilitación con seis cabinas.

Habrá también un área para personal y administración, con sala de juntas y biblioteca, una sala de estar y vestuarios con aseos.

Por último, el área de urgencias o PAC, que se abre hacia Elpidio Villaverde, contará con cuatro puestos de recepción, dos esperas independientes con baño, un área de respiratorios, tres consultas de medicina, dos de enfermería, una consulta de reanimación y otra de observación.