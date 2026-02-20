Vilagarcía recupera este año el premio de poesía Bouza-Brey

Fermín Bouza-Bey en una foto familiar

Vilagarcía recuperará el premio de poesía Bouza-Brey. Es una de las exigencias del BNG para apoyar el presupuesto de 2026 que, en estos momentos, se está negociando con el gobierno del PSOE. De hecho el certamen ya se encuentra con las bases redactadas y en fase de fiscalización. Es el regreso de un premio literario que hace años que no se convoca en la ciudad, que apenas cuenta con certámenes de estas características.

El premio Bouza-Brey de poesía fue durante muchos años referencia dentro del mundo de la literatura gallega, en especial dentro del género poético. El BNG – que ahora celebra su recuperación– incide en que su desaparición significó un paso atrás en el apoyo a la cultura gallega.

El certamen tendrá carácter bianual y publicará en breve sus bases para quienes quieran participar puedan hacerlo. Será su sexta edición. El plazo de admisión de originales empezará cuando se haga pública la convocatoria y terminará el 31 de mayo. Además de la cuantía económica, que será de 5.000 euros, el premio incluirá la adquisición de los derechos de explotación de la primera edición en gallego hasta un máximo de mil ejemplares del texto ganador, así como la edición digital de este durante cinco años. Además la obra premiada será publicada por la Editorial Galaxia en el marco de su colección poética Dombate.

La intención es que la ceremonia de entrega del premio sea sobre el 21 de marzo de 2027, Día Mundial de la Poesía.