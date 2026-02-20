Los "therians", los jóvenes que se identifican con animales, se citan en Vilagarcía

El cartel de la quedada circula por redes sociales

Gatos, perros, zorros o incluso gorilas. La tendencia "therian" ha llegado a Vilagarcía y ha organizado una quedada para hacer comunidad el próximo viernes 27 en la Praza de Galicia. La cita está fijada para las 18.30 horas.

La tendencia - popular en ciudades más grandes- se refiere a personas (generalmente jóvenes) que se identifican psicológica y espiritualmente con animales. Habitualmente, y para simularlos, visten disfraces o máscaras e incluso se comportan como ellos caminando a cuatro patas o simulando su forma de comunicarse.

Vilagarcía se suma así a otras ciudades como A Coruña, Vigo o Santiago en donde también se organizan estas quedadas.