Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Los "therians", los jóvenes que se identifican con animales, se citan en Vilagarcía

Organizan un encuentro para el viernes 27 en la Praza de Galicia

Fátima Frieiro
20/02/2026 13:03
El cartel de la quedada circula por redes sociales
El cartel de la quedada circula por redes sociales
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Gatos, perros, zorros o incluso gorilas. La tendencia "therian" ha llegado a Vilagarcía y ha organizado una quedada para hacer comunidad el próximo viernes 27 en la Praza de Galicia. La cita está fijada para las 18.30 horas.

La tendencia - popular en ciudades más grandes- se refiere a personas (generalmente jóvenes) que se identifican psicológica y espiritualmente con animales. Habitualmente, y para simularlos, visten disfraces o máscaras e incluso se comportan como ellos caminando a cuatro patas o simulando su forma de comunicarse.

Vilagarcía se suma así a otras ciudades como A Coruña, Vigo o Santiago en donde también se organizan estas quedadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina