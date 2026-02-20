El sector del mar lanza un SOS por la mortandad masiva: “Isto é o fin”
La Consellería do Mar inició una ronda de contactos en los pósitos afectados, que piden una línea de ayudas urgente
Bancos marisqueros completamente arrasados, una salinidad que va y viene y un sector que ve como el futuro económico del presente y del futuro se tambalea. La imagen de la mortandad se vivía ayer en la playa de A Compostela en donde la presidenta de la agrupación de marisqueo a pie, María Porto, hacía una valoración de la situación. “Os muestreos evidencian o que xa sabiamos, que o 98% do marisco está morto e o que queda a ver como sobrevive ao que está por vir”, declara.
Las mariscadoras añaden que la situación es “insostible” y que no es posible aguantar mucho más sin trabajar. “Se non traballamos, non ingresamos, e hai que ter en conta que a lonxa está parada dende hai semanas”, incide Porto.
De hecho la Cofradía de Carril ya estudia medidas severas para hacer frente a una situación que es ya “catastrófica”. La presidenta de la agrupación entiende que de seguir así “isto é o fin”. Un sector ya tocado y que ahora amenaza con hundirse todavía más.
La almeja muerta puede verse a simple vista. “Cheira todo Carril”, añade Porto.
A pie de playa
La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, y la directora territorial de Mar, Elena Suárez, visitaron una visita a bancos marisqueros afectados precisamente por los temporales. En concreto estuvieron a pie de playa en concesiones de los pósitos de A Illa, Vilanova y Vilaxoán.
La directora xeral destacó que la prioridad de la administración autonómica es disponer de datos técnicos contrastados que permitan realizar una valoración rigurosa de la situación con el fin de estudiar – “en diálogo co sector”– las medidas “máis axeitadas para apoiar a actividade marisqueira e contribuír á súa recuperación”.
El patrón mayor de la cofradía de Vilanova, Rosalino Díaz, declaró que “estivemos mirando a mortandade, que é inmensa. Desconfiamos que na próxima marea aínda sexa peor, porque vai sacar para arriba o que quedara no fondo”. Además añade que “a ameixa que quedara viva e que se resementou noutra zona parece tocada tamén. A situación é crítica”.
El patrón mayor manifestó que las representantes de Mar “comprometéronse a estudar todas as liñas de axudas que poida haber” y añadió que “o que queremos é ninguén se quede fóra delas”. Declaró que “o problema é que entraron mariscadoras novas hai pouco, que levan no mar sete días e non queremos que elas se queden fóra”.
Por su parte el alcalde de A Illa, Luis Arosa, indicó que desde el PSOE se están impulsando medidas concretas para la recuperación de los bancos marisqueros. La intención del socialista es “garantir unha resposta efectiva da Xunta de Galicia mediante a implementación de medidas urxentes e un plan de recuperación integral”. De hecho el isleño reclama ayudas económicas directas, urgentes y complementarias para ayudar al sector en un momento muy crítico y delicado.