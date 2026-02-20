Carril afronta el momento más crítico en su marisqueo con la lonja sin actividad desde enero

Foto de archivo del sector en Carril Gonzalo Salgado

El marisqueo de Carril está, una vez más, al borde del abismo. Los muestreos realizados durante la jornada de ayer en diversos puntos de las concesiones han evidenciado lo que el sector ya temía, que la mortandad alcanza el 100% en algunas zonas de producción como O Bao, mientras que en otras más profundas se llega incluso al 60 y 70%. Unas cifras inasumibles que provocaron una reunión urgente ayer en la Cofradía para decidir qué medidas adoptar ante esta situación. La mortandad de los bivalvos está tanto en las concesiones que trabajan las mariscadoras de a pie como en los propios parques de cultivo. De hecho desde el sector carrilexo inciden en que la situación actual es peor que la vivida en el año 2023. No es la cofradía carrilexa la única afectada en Arousa, de hecho hace unos días el sector de Vilanova y A Illa se afanaba en recoger marisco muerto en sus playas precisamente por la elevada mortandad. Pósitos como el vilanovés también han puesto sobre la mesa la más que probable posibilidad de tener que tomar decisiones en cuanto a la gestión para no seguir ahogándose.

"Situación catastrófica"

La situación crítica del marisqueo en la Ría de Arousa llegará, una vez más, al Parlamento de Galicia. Lo hará a través de la diputada nacionalista Montse Prado, que presentará una batería de iniciativas ante “a grave crise” que afecta a los bancos de la comarca de O Salnés con una mortalidad masiva tanto de almeja como de otras especies como el longueirón o la navaja. También, incide el Bloque, se ven afectadas las algas. Prado hace alusión a las cofradías de Vilanova y Carril “con centos de quilos de produto morto nos fondos mariños”. Además alertan que esta situación se repite en otros puntos de la Ría “afectando directamente ás confrarías e a centos de familias que dependen do mar”.

La formación nacionalista se hace eco de las quejas del sector y apunta a que la problemática en cuanto a mortandad estaría relacionada “coa forte baixada da salinidade da auga, motivada polas abondosas choivas, pero tamén pola posible apertura dos encoros, especialmente o de Porto de Mouros”. De hecho la diputada subraya que “en pouco máis de dúas horas a salinidade baixou de vinte a cero, unha situación absolutamente letal para o marisqueo”.

La diputada indica que “está en xogo o modo de vida de miles de persoas e de familias enteiras na comarca do Salnés. Non podemos permitir que a Xunta siga de comentarista mentres o sector se afunde”.

El Bloque pide una línea de ayudas directas y urgentes para las cofradías afectadas como Carril, Cambados, Vilanova, Vilaxoán y A Illa.