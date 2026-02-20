Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Buscan a un encapuchado que entró en una vivienda unifamiliar de Cornazo

El individuo huyó tras sonar la alarma

Fátima Frieiro
20/02/2026 21:37
Agentes de la Policía Local y de la comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía buscan a una persona encapuchada que accedió a última hora de esta tarde a una vivienda unifamiliar de Cornazo. Así lo apuntan fuentes policiales, que destacan que el individuo fue captado por las cámaras del sistema de alarma. Fue esta la que lo alertó y la que hizo que huyese. La Policía hizo batidas por la zona para intentar localizar al sospechoso.

