Buscan a un encapuchado que entró en una vivienda unifamiliar de Cornazo

Un coche de la Policía Nacional de Vilagarcía

Agentes de la Policía Local y de la comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía buscan a una persona encapuchada que accedió a última hora de esta tarde a una vivienda unifamiliar de Cornazo. Así lo apuntan fuentes policiales, que destacan que el individuo fue captado por las cámaras del sistema de alarma. Fue esta la que lo alertó y la que hizo que huyese. La Policía hizo batidas por la zona para intentar localizar al sospechoso.