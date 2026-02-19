Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía conoce a los ganadores del Xaquina Trillo

La entrega de premios será mañana viernes, en el Salón García, desde las 20:30 horas

Olalla Bouza
19/02/2026 16:07
Cartel del concurso
Cartel del concurso
Cedida
El Salón García acogerá mañana viernes por la tarde, a partir de las 20:30 horas, la entrega de premios del certamen de poesía Xaquina Trillo, que organiza la Mesa das Verbas con el patrocinio del Concello y la colaboración de la Diputación y el Centro Comercial Arousa.

 El acto concluirá con un recital del músico y cantante Xosé Duarte Rañó y la entrada es libre y gratuita. En el evento se darán a conocer los ganadores de un concurso que honra a la poeta vilagarciana Xaquina Trillo.

Al concurso se presentaron originales desde distintos puntos de Galicia, como se podrá comprobar durante la entrega de premio. Desde la organización señalan que esta participación da idea de como, en tan solo cinco ediciones, el galardón va ganando espacio en las letras gallegas.

