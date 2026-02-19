Vilagarcía acogerá un congreso de igualdad con expertas jurídicas de hasta ocho países

Ana Castro, presidenta de In.Xurga, con la edil Tania García Mónica Ferreirós

Vilagarcía acogerá un congreso con expertas internacionales sobre incluso y discapacidad durante la próxima semana. Organizado por In.Xurga, cuenta con la colaboración del Concello, la USC y otras entidades, como la Universidad Cooperativa de Colombia. Será del 25 al 27 de febrero, en el Auditorio y, aunque también habrá opción de seguirlo online, este año hay una fuerte apuesta por la presencialidad.

Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, será la encargada de abrir unas jornadas que el miércoles será solo por la tarde, el jueves todo el día y el viernes solo por la mañana. La abogada Ana Castro, presidenta de In.Xurga, insiste en que no es un evento específicamente destinado al sector jurídico (abogacía, magistratura o procuradores), que también, sino al público en general y especialmente a aquellas personas que precisan información sobre las políticas de inclusión.

Además, se abordarán aspectos normativos como los cambios legislativos introducidos recientemente, como que el delito de trata pasa a ser considerado violencia de género. Otra de las discriminaciones muy presentes será el edadismo. "Agora con 40 anos xa nos poñen problemas. Hai sentencias sobre casos de edadismo", explica Castro. La concejala Tania García animó a la participación de los educadores sociales. En las jornadas también estarán presentes personal del CIM de Vilagarcía, así como representantes de O Soño de Lilith.

Formas de participar

Para participar es necesario inscribirse previamente, tanto para ir al Auditorio como para seguir el congreso desde casa, lo que se podrá hacer gracias a la colaboración del Concello. El trámite se hará a través de la web de In.xurga, donde se encuentra también el programa completo y actualizado de las jornadas.

Expertas de Estados Unidos, España, México, Colombia, Chile, Argentina y Marruecos participarán en un simposio en el que habrá intervenciones en gallego (la mayoría) y en castellano, pero que estarán subtituladas en 75 lenguas. Entre estas profesionales se encuentran la activista gitana Séfora Vargas o Noor Lamarty, feminista magrebí y activista jurídica.