Varela reclama en el Ministerio una financiación para el SAF que no ahogue las arcas municipales

Reunión de Alberto Varela con el ministro y la secretaria de Estado en Madrid Fegamp

El alcalde de Vilagarcía y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, reclamó en el Ministerio una financiación para el SAF que no ahogue a los concellos. El primer edil se reunió con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Axenda 2030, Pablo Bustinduy, y con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez, con el objetivo de abordar la “grave problemática estrutural” de un servicio básico y que hace que sean los concellos los que están soportando la gestión del mismo.

En la reunión el socialista solicitó a Bustinduy que de los fondos que el Gobierno transfiere a la Xunta de Galicia para cuestiones de dependencia, una parte de ellos tengan que ir directamente para el Servizo de Axuda no Fogar. El objetivo es, como dicen desde la Fegamp, “acadar o máis cedo posible o financiamiento ao 100% do SAF entre Xunta e Goberno”. Algo que figura tal cual en la legislación vigente.

Varela hace alusión al reciente acuerdo firmado entre Fegamp y Xunta de Galicia para mejorar, precisamente, la citada financiación. Así pues se pasaría de los 12 euros por hora de servicios anteriores – tras la suma de aportaciones de Xunta y gobierno–a 16 euros en 2026, 17 en 2027 y 18 en 2028. Estos datos se los presentó el vilagarciano al ministro junto a información actualizada de la que dispone la Fegamp en relación a la situación del SAF en Galicia.

Personas usuarias

Desde la Fegamp indican que con los datos que manejan en diciembre de 2025 en Galicia había 22.819 personas usuarias del SAF y que el coste medio calculado en esas mismas fechas era de 21.45 euros por hora de servicio. Dicen desde la Federación Galega de Municipios e Provincias que hay concellos en los que ya se superan los 24 euros por hora en el servicio, como tendencia ascendente que se mantendrá en los próximos años. Varela subrayó que “os concellos estamos a sufragar unha importantísima parte do custo do SAF con fondos propios” y que –con el incremento pactado en el período 2026- 2028– “este esforzo económico dos concellos co SAF vai descender, pero en calquera caso é necesario que tanto Goberno e Xunta valoren o custo real do SAF e acheguen a cantidade necesaria para sufragar o 100% do mesmo”.