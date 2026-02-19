Mi cuenta

Vilagarcía

Solifest anuncia su lista de djs

La cita será el domingo 19 de abril

Olalla Bouza
19/02/2026 17:34
El festival Solifest, que recauda fondos para Amencer-Aspace, continúa desvelando su cartel para el próximo domingo 19 de abril, que contará con Kris Kdj, La Yaya dj, Carlos Crespo, alma sonora de la Duendeneta. Al cartel se suman también dos de los nombres más destacados de la escena, Little Pi & Kaiser Xosé, que aportarán su estilo personal. Junto a ellos repetirá el vilagarciano djAl, socio del barrio, encargado de que el ambiente no decaiga.

 Con este mismo espíritu se incorpora Chiño Dj, vecino de Cornazo, que asumirá también sesiones en el escenario y cambios de cartel. La cita, impulsada desde la Asociación de Veciños Breogán, se consolida como una de las propuestas musicales y solidarias de la primavera arousana. La dimensión familiar es otro de los pilares del Solifest. La zona Kids regresará de la mano de Festivaliño on the road, ofreciendo actividades específicas. Como novedad, la monitora Lara Domínguez instalará el taller ‘Decora o teu instrumento’, en el que la infancia podrá personalizar panderetas y tambores artesanales y participar en la creación de pulseras, llevando para su casa sus propias creaciones.

