La pandemia multiplicó las ciberestafas, que suponen el 27% de todos los delitos

Agente Verónica Argibay, miembro del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil Mónica Ferreirós

Los últimos datos señalan que las ciberestafas supusieron, en el año 2024, el 27% de todos los delitos registrados en la provincia de Pontevedra. Las cifras, indica la agente Verónica Argibay, miembro del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil, son muy complicadas de determinar, ya que entre todos los atestados, hay algunos que atienden desde su departamento (personal que se encarga de investigar delitos relacionados con la tecnología, incluyendo fraudes y ciberacoso) y otros, por ejemplo, desde el Equipo @ (diseñado para asesorar, prevenir y responder a la ciberseguridad).

Lo que sí tiene claro Argibay es que, la pandemia, marcó un antes y un después en este aspecto y provocó que el número y el tipo de ciberestafas se modificase. “Hubo un gran cambio. En ese momento personas que normalmente no utilizaban ni Internet ni las redes sociales comenzaron a hacerlo, por lo que nuevos perfiles comenzaron a caer en este tipo de delitos por la inexperiencia”, señala la agente.

Cantidades de dinero

A su departamento, ubicado en la ciudad de Pontevedra, llegan al día varios expedientes de diferente envergadura. “Tenemos denuncias de personas que por cargos indebidos a sus cuentas han perdido 50, 100 o 200 euros, pero también hay personas que pierden cantidades desorbitadas que pueden alcanzar los 200.000 o 300.000 euros”, cuenta la Guardia Civil.

En cualquier caso, independientemente de la cuantía, el consejo que emite la agente es siempre denunciar y, además, en el menor tiempo posible. “Actuar rápido es primordial” para que se pueda resolver. Y aconseja: “Si hemos caído en una estafa y hay una transacción de dinero, lo primero que debemos hacer es llamar al banco a ver si se puede paralizar”. Tras esto, poner la denuncia.

Uno de los problemas que se encuentran en su departamento, señala Argibay, es poder decidir a qué denuncia se le da prioridad, “si a la de una persona que perdió 400 euros pero recibe una ayuda o a otra que perdió 10.000”. Es por ello que, explica, las primeras gestiones las hacen en todos los casos en el momento que llega el atestado y, después, trabajan según fecha. “Lo que va llegando nosotros lo vamos gestionando, pero el volumen es muy grande”, cuenta.

El tiempo en el que se puede resolver un delito de este tipo es muy variable. “Hay denuncias que podemos sacar en tres meses y otras que llevan más de un año y todavía no han llegado ni al juzgado. En muchas ocasiones, las investigaciones llegan a vías muertas y no encuentras un autor posible por lo que quedan atascadas”, indica Argibay.

Y explica que, realmente, el trabajo del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil depende, normalmente, de terceros. “Nosotros lo que tenemos que hacer es pedir a operadores de servicio que nos den datos, por ejemplo de la dirección IP desde la que se envió un mensaje, se hizo una llamada o se envió un correo electrónico, y hay casos que, ni con mandamientos judiciales estos operadores contestan en plazos más o menos cortos”. Esto significa que, hay veces, que los investigadores se pasan esperando durante meses la respuesta para poder continuar con las pesquisas.

Más sofisticación

Que se hayan unido más personas al mundo digital, explica Argibay, multiplica los peligros. Además, a medida que pasan los años, crece la sofisticación de la ciberestafa lo que produce que sea más fácil que la víctima caiga y más complejo detectarlo a las personas que se dedican a ello. “Antes utilizaban medios más rudimentarios, por ejemplo, en un correo electrónico que nos pudiera llegar cometían faltas de ortografía o el léxico no era acorde al tiempo o a nuestro lenguaje...”, detalla. Sin embargo, ahora, cuenta, “todo está más depurado” y con el uso de la Inteligencia Artificial “todo es mucho más confuso”.

Dentro de las tipologías delictivas con mayor incidencia en la provincia y, también, en la comarca, Argibay señala que destacan aquellos fraudes que llegan mediante mensajería instantánea y redes sociales. “Las personas reciben mensajes que aparentemente provienen de conocidos en los que se solicita dinero para resolver una supuesta crisis”, explica. Y añade: “esta modalidad aprovecha la carga emocional, ya que es difícil pensar con claridad cuando crees que un hijo o hija está en apuros”.

Otras ciberestafas que actualmente están en auge son las relacionadas con timos bancarios activados pos SMS o llamadas, las estafas vinculadas con falsas oportunidades de inversión o de empleo y las que se producen por compras o ventas online. Estas últimas, señala, cada vez se repiten más. “Se publicitan productos inexistentes en plataformas de segunda mano o redes sociales, solicitando pagos por adelantado previa a la entrega del producto que nunca se materializa”, cuenta.