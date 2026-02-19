La Rúa Muíños de Cea logra mejorar el acceso al abastecimiento con las obras de ampliación

Un momento de la visita a la zona Cedida

La Rúa Muíños de Cea logró mejorar el acceso a los servicios de abastecimiento y saneamiento con las obras puestas en marcha por el Concello y financiadas por la Diputación, que tuvieron un presupuesto de 83.000 euros.

Estas actuaciones también conllevaron una reducción de la contaminación y la eliminación de los vertidos. Para ello, incluyeron la creación de la red con canalización en PVC y pozos de registro, hasta conectar con el sistema de depuración. Debido a la topografía de la zona, la calle no se podía conectar a la red existente de saneamiento por gravedad, por lo que la solución adoptada fue la de saneamiento autónomo. Los trabajos incluyeron la reposición de los pavimentos afectados por la ejecución de esta obra.

El diputado Javier Tourís visitó ea zona acompañado por la concejala Tania García. El Concello recibió ayer las obras. Desde Ravella destacan que llevan invertidos más de un millón de euros en este tipo de actuaciones, que hasta ahora ya beneficiaron a 320 viviendas.

El gobierno local ya trabaja en otros proyectos similares, para “chegar a todos os recunchos do municipio e con ambición”, señalan. Por su parte, Tourís destaca la apuesta de la Diputación por las inversiones en el municipio saliniense.