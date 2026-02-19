La nueva pista de Fexdega estará lista para su uso dentro de 15 días

Pabellón de Fexdega, en Vilagarcía

La nueva pista polideportiva del pabellón multiusos de Fexdega estará operativa en un plazo máximo de 15 días. Será una vez que termine la instalación, ya iniciada. Desde la administración local exponen que los materiales necesitan unos días para adaptarse a la superficie y, después, todavía tienen que ser rotulados con las líneas correspondientes para cada deporte.

Esta nueva infraestructura deportiva se financia con cargo a los fondos de la Diputación de Pontevedra que le corresponden a Vilagarcía y en ella se invirtieron 24.000 euros. Desde la administración local indican que la pista no solo supone un paso adelante en la dotación del céntrico pabellón, sino que también servirá para aliviar la alta ocupación de otras instalaciones deportivas en el municipio. De hecho desde la Fundación de Deportes ya se contactó con los distintos clubs para avanzar en la confección del nuevo calendario.

Beneficiarios

Todos los clubs se verán beneficiados, pero especialmente dos, que son el Fútbol Sala Salnés y el Club Balonmán Arousa. Sus equipos normalmente entrenan en el pabellón de Faxilde y en el de Carril. En esas dos instalaciones también hubo mejoras en los últimos meses.