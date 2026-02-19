Mi cuenta

La empresa de la escuela infantil pide al Concello de Vilagarcía el pago mensual de los déficits

Reclaman un "mecanismo estable" mientras no sale a licitación el servicio

Olalla Bouza
19/02/2026 15:54
Fachada de la Escola Infantil de A Lomba
La empresa concesionaria de la Escola Infantil Municipal de A Lomba solicita al Concello el establecimiento de un mecanismo urgente de estabilidad financiera hasta la nueva licitación. En un comunicado, explican que ya presentaron, formalmente, un escrito ante el registro municipal para reclamar el pago de los déficits acumulados desde el inicio del curso escolar.

El propio gobierno local reconoció la  situación deficitaria del centro, que achacó, entre otras cuestiones, a la gratuidad de las guarderías privadas. “Diversos cambios estructurales en el marco económico del sector han generado un desequilibrio que requiere adaptación mensual para poder afrontar los pagos, mientras no se formalice el nuevo contrato”, apuntan desde la concesionaria.

Por ello, en el escrito presentado ante Ravella también reclaman el establecimiento de un sistema mensual de pagos. “El objetivo prioritario es garantizar la estabilidad del servicio, la seguridad de las familias y el abono puntual de las nóminas del personal”, apunta la firma.

Precisamente, la empresa se dirige a las familias para garantizar su voluntad de “seguir prestando el servicio con la calidad y el compromiso que ha caracterizado al centro durante más de tres décadas” 

