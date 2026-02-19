Mi cuenta

Vilagarcía

La Bonoloto deja un boleto con 44.800 euros de premio en Vilagarcía

Fue vendido en la administración 'No hay quinto malo', del Centro Comercial Arousa

Olalla Bouza
19/02/2026 13:23
La administración 'No hay Quinto Malo', situada en el Centro Comercial Arousa, dio ayer un segundo premio de la Bonoloto. La persona que acertó los cinco números más uno de los complementarios de la combinación ganadora (16 - 45 - 5 - 2 - 1 - 9) se llevará 44.883,36 euros.

María Eugenia Freijo, responsable de la administración, no es la primera vez que da un premio de este tipo, así como de Primitiva y Euromillones, aunque llevaban un tiempo sin tener una noticia así. "Siempre es una alegría", apunta. 

