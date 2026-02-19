Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Interceptan a dos conductores que dieron positivo en alcohol en un control en As Carolinas

Fátima Frieiro
19/02/2026 20:31
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron durante la tarde a dos conductores que dieron positivo en el test de alcoholemia. Fue en el marco de un control rutinario en la avenida de As Carolinas, en la entrada de la capital arousana. Además, y según fuentes policiales, también se investiga a una conductora como presunta autora de un delito contra la seguridad vial en la calle García Lorca.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina