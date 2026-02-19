Interceptan a dos conductores que dieron positivo en alcohol en un control en As Carolinas

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron durante la tarde a dos conductores que dieron positivo en el test de alcoholemia. Fue en el marco de un control rutinario en la avenida de As Carolinas, en la entrada de la capital arousana. Además, y según fuentes policiales, también se investiga a una conductora como presunta autora de un delito contra la seguridad vial en la calle García Lorca.