Bernardo Viqueira, vilagarciano experto en ciberseguridad Gonzalo Salgado

El gran problema que existe en la actualidad e impide frenar o disminuir los fraudes online, señala Bernardo Viqueira, vilagarciano experto en ciberseguridad, es que la persona que quiere cometer el delito no tiene por qué tener los conocimientos necesarios para ello. “Hay que contratar la plataforma, el sistema o el estafador que te permite llevar a cabo los fraudes. Existen servicios que pagas para poder hacer estafas, como si contratas Netflix”, señala Viqueira.

En este sentido, indica que cada vez es más fácil acceder a un programa que, por ejemplo te permita enviar mensajes falsos a víctimas potenciales o, incluso es posible comprar bases de datos con las especificaciones que se busquen. “Puedes elegir los datos de posibles víctimas que tengan una cuenta en una entidad bancaria concreta, que tengan, por ejemplo, más de sesenta años o que vivan en alguna localidad”, cuenta el experto en ciberseguridad.

De la misma manera, explica, también se puede contratar una “especie de call centers” a los que se les da un guion y los resultados que vayan consiguiendo (en la mayor parte el acceso a cuentas) se los van pasando a los estafadores.

Todos estos datos, señala, “no son muy difíciles de encontrar, están accesibles a casi todo el mundo”. De esta manera, indica que, a través de plataformas de mensajería instantánea como ‘Telegram’, se puede llegar hasta estas personas que ponen a la venta, o bien sus servicios , o directorios con los apuntes necesarios de las víctimas potenciales que se buscan..

Bernardo Viqueira, vilagarciano experto en ciberseguridad Gonzalo Salgado

Viqueira destaca que hay que tener en cuenta que, actualmente, aquellos que de dedican a cometer este tipo de delitos son “mafias”. Y explica: “Son grupos de entre cinco y 30 personas que están muy organizados. Por ejemplo, tienen a alguien que se dedica, entre comillas, a la facturación, otra a recursos humanos... Podemos decir que son como microempresas establecidas”. Esta “profesionalización” de las estafas, cuenta, hace mucho más complicado poder acceder a quién está detrás del delito.

Consejos para protegerse

La primera recomendación que da el experto en ciberseguridad para protegerse de las estafas online es “no fiarse de nada”. “El primer consejo que siempre doy en las charlas que imparto es la desconfianza”, indica Viqueira.

En este punto coincide la agente Verónica Argibay, miembro del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil, quién señala que no debemos fiarnos, por ejemplo, de la urgencia a la hora de que nos pidan datos por un mensaje, llamada o correo electrónico.

La pandemia multiplicó las ciberestafas, que suponen el 27% de todos los delitos Más información

Otras de las sugerencias en las que ambos están de acuerdo es en jamás compartir contraseñas, códigos de verificación o datos sensibles a terceros y, además, verificar siempre la identidad del remitente de una manera correcta. Ya sea realizando una llamada o accediendo directamente a la página de la entidad bancaria -por ejemplo- escribiendo directamente la dirección en el navegador. “Todo aquello que nos suene raro debemos hacer una doble verificación”, cuenta el vilagarciano.

Estos consejos que son más de “patacón”, cuenta Viqueira, parece que ya están, cada vez, más interiorizados pero, el problema, es que las ciberestafas cada día que pasa evolucionan. Este es el caso, por ejemplo, de las que se llevan a cabo gracias a la Inteligencia Artificial (IA) que es capaz de crear imágenes que parecen totalmente reales o, incluso, replicar la voz de una persona.

“Recomiendo a las familias que tengan una contraseña de seguridad para llamadas entre todos ellos” Bernardo Viqueira

“Uno de los consejos que últimamente siempre doy, sobre todo a las personas mayores, es que deben tener una contraseña de seguridad para los miembros de la familia”, cuenta el experto. Y explica: “Esto sirve para saber que, si llama un hijo, un padre... con alguna urgencia y necesita, por ejemplo, que le envíes dinero o le des algún dato sensible, va a decir esa contraseña, que ya puede ser el nombre del perro o cualquier otra cosa que pacten entre ellos”..