Denuncian el mal estado del aparcamiento de la EOI de Vilagarcía

El suelo del aparcamiento presenta irregularidades Gonzalo Salgado

Los usuarios de la Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía denuncian el mal estado del aparcamiento. Apuntan que se encuentra lleno de baches y que, con las lluvias, su uso se complica especialmente, ya que se llena de barro y es difícil su utilización en coche y a pie.

En este sentido, apuntan a los baches que hay en el terreno y sobre los que hay que pasar para encontrar donde dejar el coche. Apuntan, en este sentido, que son muchas personas las que vienen desde otros puntos de la comarca de O Salnés, como Cambados, y que tienen, por tanto, que desplazarse en vehículo.

Además, en el momento en el que consigues aparcar todavía quedan obstáculos por sortear. En este sentido, apuntan al “camino de tierra y barro por el que hay que pasar, sí o sí, desde el parking a la propia escuela”.

Una amplia red

Reclaman un mayor mantenimiento de la zona, así como que el Concello repare los baches y pongan fin a las bolsas de agua que se generan y que dificultan el acceso a la EOI. La comunidad educativa de la Escola de Idiomas recuerda que se trata de un centro muy utilizado, por lo que piden unos accesos dignos.

El Concello de Vilagarcía cuenta con una amplia red de aparcamientos disuasorios, que suma ya más de 2.500 plazas, en diversos puntos del municipio, como Os Duráns o el barrio de O Piñeiriño. En este último punto también hubo quejas sobre su estado, pero desde Ravella recuerdan que el plan de mantenimiento de estas zonas se va poniendo en marcha de forma periódica y siempre teniendo en cuenta las necesidades