La EOI de Vilagarcía invita a futuro alumnado a participar en su encuesta para escoger la oferta del próximo curso
Puede hacerse a través de su página web
La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía recuerda que tiene una encuesta abierta en su página web para escoger la oferta de cara al próximo curso, 2026-2027. Apuntan desde el centro que no solo está pensada para el alumnado actual, sino para quienes estén pensando en matricularse. El objetivo es adaptar su programa a las necesidades del entorno, según explican desde el equipo directivo.
El centro cuenta con seis lenguas en su oferta. Se trata de alemán, francés, gallego, inglés, italiano y portugués. El cuestionario que se puede ver en su página incluye una pregunta de sondeo sobre que otros idiomas son de interés para el potencial alumnado. La edad de acceso a una EOI en Galicia es a partir de los 14 años, siempre y cuando no se trate de la primera lengua extranjera del centro de enseñanza obligatorio, y a partir de los 16 en cualquier idioma. En Vilagarcía cuentan, además, con una serie de actividades periódicas, organizadas por los distintos departamentos, que hacen más atractiva aún la oferta.