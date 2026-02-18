Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La EOI de Vilagarcía invita a futuro alumnado a participar en su encuesta para escoger la oferta del próximo curso

Puede hacerse a través de su página web

Olalla Bouza
18/02/2026 19:57
Fachada de la EOI, situada en A Lomba
Fachada de la EOI, situada en A Lomba
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía recuerda que tiene una encuesta abierta en su página web para escoger la oferta de cara al próximo curso, 2026-2027. Apuntan desde el centro que no solo está pensada para el alumnado actual, sino para quienes estén pensando en matricularse. El objetivo es adaptar su programa a las necesidades del entorno, según explican desde el equipo directivo.

El centro cuenta con seis lenguas en su oferta. Se trata de alemán, francés, gallego, inglés, italiano y portugués. El cuestionario que se puede ver en su página incluye una pregunta de sondeo sobre que otros idiomas son de interés para el potencial alumnado. La edad de acceso a una EOI en Galicia es a partir de los 14 años, siempre y cuando no se trate de la primera lengua extranjera del centro de enseñanza obligatorio, y a partir de los 16 en cualquier idioma. En Vilagarcía cuentan, además, con una serie de actividades periódicas, organizadas por los distintos departamentos, que hacen más atractiva aún la oferta.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina