La EOI de Vilagarcía invita a futuro alumnado a participar en su encuesta para escoger la oferta del próximo curso

Fachada de la EOI, situada en A Lomba Gonzalo Salgado

La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía recuerda que tiene una encuesta abierta en su página web para escoger la oferta de cara al próximo curso, 2026-2027. Apuntan desde el centro que no solo está pensada para el alumnado actual, sino para quienes estén pensando en matricularse. El objetivo es adaptar su programa a las necesidades del entorno, según explican desde el equipo directivo.

El centro cuenta con seis lenguas en su oferta. Se trata de alemán, francés, gallego, inglés, italiano y portugués. El cuestionario que se puede ver en su página incluye una pregunta de sondeo sobre que otros idiomas son de interés para el potencial alumnado. La edad de acceso a una EOI en Galicia es a partir de los 14 años, siempre y cuando no se trate de la primera lengua extranjera del centro de enseñanza obligatorio, y a partir de los 16 en cualquier idioma. En Vilagarcía cuentan, además, con una serie de actividades periódicas, organizadas por los distintos departamentos, que hacen más atractiva aún la oferta.