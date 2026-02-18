El PP reclama una auditoría de las instalaciones deportivas en Vilagarcía y el PSOE obras en el IES Castro Alobre

Goteras en el pabellón Helena Mariño Gonzalo Salgado

El Partido Popular de Vilagarcía pedirá al Pleno de la Corporación su apoyo para reclamar la realización de un estudio técnico externo sobre el estado de las instalaciones deportivas municipales. Lo hará en la sesión de este mes, en la que el grupo de gobierno, los socialistas, se hará eco de las demandas de la comunidad educativa del IES Castro Alobre, pidiendo a la Xunta que se haga caso de diversas obras de mejoras en el centro.

Los conservadores señalan que, durante los últimos meses, recogieron numerosas quejas sobre las “deficiencias graves que afectan ao uso básico das instalacións: goteiras persistentes en pavillóns como o de Carril ou de Arealonga; problemas estructurais no campo de fútbol de Bamio; deficiencias na drenaxe de pistas de recente creación, como a do Cavadelo; vestiarios obsolteros, as filtracións no Helena Mariño e en Fexdega ou o evidente deterioro do céspede na Lomba”, señalan en su moción, en la que consideran que “é necesario realizar un diagnóstico profesional independente e exhaustivo”. Dicho estudio, apuntan desde el PP, debe ir acompañado de una valoración económica con el coste real de actuaciones concretas.

Problemas de accesibilidad

Por otra parte, los socialistas de Vilagarcía se hacen eco de las quejas trasladadas por la ANPA del IES Castro Alobre debido al estado del centro. El grupo de gobierno reclama a la Xunta de Galicia que dé respuesta a sus quejas y que, de manera urgente, lleve a cabo las obras necesarias para convertir al instituto situado en San Roque en un “centro inclusivo, con accesibilidade universal” y solventar los problemas en materia de seguridad.

Las familias hicieron un exhaustivo dossier en el que, entre otras cuestiones, denuncian que hay gradas sin pasamanos, riesgo de desprendimiento en el terraplén del pabellón, puertas de acceso que no cumplen la normativa, pasillos que no permiten el paso de sillas de ruedas y otros problemas de accesibilidad en cafetería o en la antigua casa del conserje, e incluso escalones de elevada altura para acceder a la salida de emergencia. Otras demandas pasan por actuaciones en cubierta y canalones, sustitución y reparación de ventanas, revisión estructural de pilares o mejoras en la red de saneamiento.