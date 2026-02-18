El gobierno local de Vilagarcía pide al Estado que amplíe la plantilla de Correos

Concentración de trabajadores de Correos en Ravella Mónica Ferreirós

La Xunta de Goberno Local, a iniciativa del alcalde, Alberto Varela, decidió dirigirse al Gobierno, a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para exigir garantías del correcto funcionamiento del servicio postal en la ciudad. Las peticiones abarcan desde inversiones a una mayor dotación de personal. Además, muestran un apoyo específico a los delegados de CCOO, sindicato mayoritario.

Recuerdan los socialistas la ley que se actualizó recientemente para fortalecer el correo público, pero a pesar de las medidas contempladas “a situación do servizo postal público neste Concello de Vilagarcía non mellorou nin se resolveron os problemas de atrasos na entrega da correspondencia nin da perda de calidade que vén sufrindo” el servicio.

Ravella se hace eco de las denuncias sindicales, que advierten de que hay importantes retrasos en la entrega de paquetería, notificaciones oficiales y correspondencia ordinaria. La situación se complica con la “crecente saturación das oficinas de atención ao público, con tempos de espera máis longos e unha carga de traballo” que, dicen desde Ravella, es cada vez “máis insostible”, aumentando riesgos laborales.