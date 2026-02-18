El BNG pide "menos obras faraónicas" y más mantenimiento en Vilagarcía

Los ediles del BNG en el Pleno Mónica Ferreirós

El BNG de Vilagarcía condiciona su apoyo a los Presupuestos de 2026 al arreglo de diferentes calles de la ciudad, tanto en el centro como en el rural. Los nacionalistas establecen este requisito tras la comprobación del estado que presentan diferentes zonas, “ante as denuncias e peticións da veciñanza”.

Reclaman que se reparen los desperfectos, pero también un plan de mantenimiento que “garanta que a situación actual non se volva a repetir”. El BNG señala que los Presupuestos de 2026 “deben escapar de grandes obras faraónicas e centrarse na reparación e mantemento das diferentes parroquias da nosa cidade”, así como de las infraestructuras municipales.

“Por iso propuxemos coma condición principal par a aprobación dos orzamentos deste ano a creaci´n dun plan de mantemento para as rúas de Vilagarcía, así como que se proceda aos arranxos de todos aqueles danos presentes xa nas mesas, como baldosas levantadas”, apuntan desde el BNG. Los nacionalistas consideran que el Concello debe primar “a seguridade da súa veciñanza”, para lo cual consideran que el estado actual en el que se encuentra Vilagarcía “debe mudar”. La aprobación de los Presupuestos para 2026 con sus condiciones, dicen, “repercutirá positivamente” .