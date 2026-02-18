Carril, Vilaxoán, Rubiáns y A Laxe mantienen con vida al Entroido durante el fin de semana

Enterro da Sardiña en el Gato Negro Gonzalo Salgado

Los actos de Entroido siguen durante el fin de semana, con Carril y Vilaxoán como epicentros, pero no como únicos escenarios en los que se podrá disfrutar de una fiesta por todo lo alto. En A Laxe, la asociación Contra Vento e Marea organizó una completa programación para el sábado. Será a partir de las 23 horas y habrá concurso de disfraces, premios solo para socios, entrada libre al baile y servicio de bar. El fin de fiesta será con chocolate con churros..

En Rubiáns también habrá cena-baile, organizada por la asociación O Souto. Será a partir de las 21:30 horas, con un menú de 33 euros que incluye embutidos, lacón con grelos, postre, café, vino, agua y chupitos. Kays dj pondrá la música y también habrá sorteo de regalos.

Enterro da Sardiña

Pero sin duda uno de los momentos más esperado es el tradicional Enterro da Sardiña, que cuenta en Vilagarcía con espectaculares paseos bordeando el mar. Los que sean muy devotos de esta fiesta, podrán disfrutarla por partida doble. En Vilaxoán será el sábado, con velorio en la lonja a partir de las 19 horas y salida media hora más tarde, hasta llegar a O Preguntoiro, donde será la quema. Al finalizar, la música la pondrá la Yaya dj. En Carril, organizada por O Gato Negro, será un día más tarde, a partir de las 18 horas, con los tradicionales ‘choronas’ y los curas. Participará la ANPA de A Escardia, con su premiado espectáculo, y habrá actuación de Os Jatiños y el Grupo T. Malveiras. Además, mañana en Vilaxoán tendrá lugar el tradicional festival de comparsas, en el centro sociocultural.