Vilagarcía tiró de cantera para un baile infantil sostenible que se vivió a lo grande en A Peixería

La Praza da Peixería dio cobijo al baile infantil Gonzalo Salgado

Ni la lluvia ni el clima desapacible pudieron con las ganas de fiesta y diversión en Vilagarcía. La ciudad quiso mantener su calendario de carnaval y acertó. Como marca la tradición el lunes de Entroido fue dedicado especialmente a los más pequeños de la casa y a un público familiar. El escenario elegido, como no, uno para el que no hicieron falta los paraguas. La Praza da Peixería se convirtió en una auténtica discoteca con música, talleres y un espíritu de diversión que se contagió entre todos los asistentes. Y es que Vilagarcía sabe que para que las tradiciones perduren hay que echar mano de cantera.

Así pues además de música animada hubo también talleres en los que los pequeños tuvieron ocasión de practicar las emociones con la elaboración de chapas y otros elementos decorativos. Disfrazarse y, al mismo tiempo, aprender y divertirse.

El baile infantil es un clásico en Vilagarcía año tras año y, de momento, no pierde en asistencia. No ha ocurrido lo mismo con el festival de comparsas, que ha desaparecido por completo en la localidad sin trazas de que vaya a recuperarse.