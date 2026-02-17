Vilagarcía germina igualdad en las aulas

Entrega de premios en una edición anterior Concello

El Concello de Vilagarcía, a través del área de Igualdade/ Centro de Información á Muller, acaba de convocar una nueeva edición del premio 'Igualdade de xénero, boas prácticas na escola', que no curso 2025/26 cumpre os seus primeiros vinte anos. La convocatoria se dirige a todos los tramos educativos, con una categoría para Infantil y Primaria, otra para Secundaria y Bachillerato y una última para Ciclos Formativos, Enseñanzas de Régimen Especial y Talleres de Empleo. El mejor de cada rango recibirá un premio de 700 euros, que se destinará a los centros o Anpa que los promuevan.

El certamen tiene como objetivo reconocer y dar visibilidad a las buenas prácticas educativas en las que se trabaje para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, así como la de trato y la de no discriminación por razón de identidad u orientación sexual. Además, se tendrá en cuenta aquellas que incidan en la identificación y rechazo de los estereotipos sexistas que contribuyan al mantenimiento de la violencia machista y de la incorporación, de forma transversal, de valores que construyan esquemas alternativos de socialización basados en la igualdad entre el alumnado.

Partiendo de esta premisa, se establecieron tres temáticas, sobre las que los centros deben presentar sus candidaturas. La primera es la 'Promoción da participación, visibiidade e o apoderamento das mulleres, así como a construción e visibilidade de novas masculinidades'. Desde el área municipal ponen como ejemplo poner en valor la labor que realizan mujeres de Vilagarcía en diferentes ámbitos.

El segundo es el de 'Espazos coeducativos', con un modelo basado en diseñar patios y áreas sobre este concepto en los centros educativos.

La tercera y última materia es la de 'Prevención e abordaxe das violencias machistas e/ou Lgtbiqa+'. Como guía, se sugiere una actuación que busque deconstruir los mitos del amor romántico.

Los centros que deseen presentar sus propuestas tienen de plazo hasta el 30 de abril, a las 23:59 horas. Deberán hacerlo, obligatoriamente, por vía telemática, a través de la sede electrónica. Las bases completas se pueden consultar en el tablón de anuncios.