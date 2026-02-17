Las obras en Bouza de Abaixo de Vilaxoán comenzarán en unos días

Así se encuentra el pavimento de Bouza de Abaixo Mónica Ferreirós

Las esperadas obras de la reforma integral de Bouza de Absixo, una de las principales calles de Vilaxoán, comenzarán de inmediato. La Xunta de Goberno acaba de cumplir con el último trñamite, es decir, el nombramiento de la dirección de obra y de la coordinación del plan de seguridad. En el primer caso, recayó en la empresa Proyectos y Obras de Estructuras e Instalaciones SL, con un importe de 13.500 euros; mientras que en el segundo, en la arquitecta Olalla Ríos Riveiro, por 10.900 euros. En ambos casos hay que añadir el IVA a la suma.

El proyecto fue adjudicado hace cerca de un mes a Construcciones Salgueiro SL, una de las catorce empresas que se presentó a la licitación. Ahora, cuenta con un plazo de ocho meses para llevar a cabo las obras.

Conecta con Dona Concha

La propuesta de la firma estaba valorada en 651.000 euros. Los trabajos comenzarán la próxima semana y el Concello pide a las personas residentes que lo tengan en cuenta, a la vez que les pide su colaboración para que las molestias sean las mismas. El ejecutivo confía en que, una vez finalizados los trabajos, las personas que viven en la zona “verán notablemente mellorada a súa calidade de vida”. Será la mayor inversión realizada en Vilaxoán en los últimos diez años. En total, se intervendrá sobre 2.200 metros cuadrados en una calle de algo más de 300 metros de longitud. El vial comunica la Avenida de Cambados con el paraue de Dona Concha, al pie del Puerto, pasando por uno de los elementos patrimoniales más significativos de Vilaxoán, el Pazo de Pardiñas.