El PP denuncia "inacción" del Concello de Vilagarcía y de Interior con la "narcocasa" de Trabanca Badiña

Encuentro del PP con representantes vecinales

El PP critica la "inacción" del Concello de Vilagarcía y del Ministerio de Interior con respecto a la "narcocasa" de Trabanca Badiña, tras reunirse los diputados nacionales Juan Bayón, Irene Garrido y Pedro Puy con representantes de la Asociación Veciñal San Miguel

Recuerdan que desde el colectivo llevan años denunciando la situación en el barrio y que, en septiembre del año pasado, dos hombres resultaron heridos muy graves tras una pelea a martillazos. "Os veciños están desesperados e o alcalde ponse de costas ao problema, cando levan tres anos denunciando e presentando instancias ao Concello, que di que non é da súa competencia", señala Bayón, que considera que se trata de una "auténtica deixación de funcións" por parte del regidor, Alberto Varela.

"Ogallá non teñamos que lamentar danos, porque logo será tarde para reparar e non servirá de nada lamentarse de algo que os veciños levan anos avisando", concluye el diputado vilagarciano.