El "País das Marabillas" se lleva el primer premio del desfile de Entroido. Consulta aquí todos los galardones

La reinvención particular de Alicia en el País de las Maravillas se llevó el primer premio en el desfile de Entroido de Vilagarcía. El multitudinario grupo de Redondela logró la máxima puntuación del jurado por su reinterpretación cuidada del tradicional cuento de Lewis Carroll. La dotación económica es de 1.300 euros.

La categoría de grupos de más de 20 componentes contó este año con más de una decena de formaciones. El segundo premio - dotado con 800 euros- se queda en Vilagarcía para El Gran Hotel de Os Remolóns, de Sobradelo. El tercer premio - dotado con 500 euros- se lo lleva El Jardín de la Ilusión de Poio, que dieron el toque tropical al desfile.

La mención especial del jurado se fue para "Vai Ana a Mariskadora" y la mejor carroza para "El dragón de la Muralla China"

El jurado también decidió dar el premio a la mejor carroza a "El dragón de la Muralla China", de Vilanova. Además la mejor animación se queda en Vilagarcía con "Menudo Panorama" y la mención especial del jurado en esta edición fue para "Vai Ana a Mariskadora", por la particular invasión de Cortegada de Donald Trump y los "globos de Varela" de casi 10.000 euros como salvadores. Estas tres categorías se llevan 500 euros.

Grupos de menos de 20 componentes

En la categoría de grupos más pequeños el primer premio fue para la particular entrega de los Óscar del Cine Avenida, de Rianxo. Se llevan 800 euros. El segundo premio - dotado con 500 euros- se fue para Meis con su taller de costura de Remendos do Faiado. El tercer premio fue para la Escuela de Hípica Os Pintamonas, dotado con 300 euros.

Parejas y disfraces individuales

En la categoría de parejas en infantil el primer premio se fue para A viaxe máxica de Caldas, dotado con 150 euros. El segundo para Fantasía do Mar, de Pontevedra (100 euros) y el tercer puesto (75 euros) se lo llevó Os Ratos Larpeiros de Meis.

En parejas adulto el primer premio fue para De Volta á Prehistoria, de Vilagarcía, con un galardón dotado con 150 euros. El segundo fue para As Ratas do Gafos no exilio, de Pontevedra, dotado con 100 euros y el tercero para Os médicos da peste negra, de Vilagarcía, con 75 euros.

En la modalidad individual infantil el primer premio fue para Alma Animal de Pontevedra (100 euros); el segundo para Rodolfo Chikilicuatre, de Vilagarcía (75 euros) y el tercero para Babybel de Romai (50 euros). En adultos el primer puesto se lo llevó A muller escorpión de Pontevedra (100 euros); el segundo Pepe o Cuncheiro, de Moraña (75 euros) y el tercero Trump, de Vilagarcía (50 euros).