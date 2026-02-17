El Concello recuerda que mañana miércoles regresa el sentido único a Rodrigo de Mendoza

Rodrigo de Mendoza se queda con un solo carril Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía advierte de que a partir de mañana, miércoles 18, la Avenida Rodrigo de Mendoza vuelve a ser de sentido único. Se trata de una de las principales arterias de comunicación de la ciudad. Las empresa Petrolam, encargada de las obras que promueve Augas de Galicia para el desarrollo del proyecto de los tanques de tormentas y su conexión con el río de O Con, retoma la actividad tras el parón de las fiestas de Entroido.

El tramo afectado es desde la glorieta de la Marina Española hasta la rotonda de Luz Salgada, en dirección a A Florida. Al ser necesario unir los tanques con el río, el tráfico deberá ser de sentido único durante las semanas en las que la empresa Petrolam instale las tuberías que cruzan Rodrigo de Mendoza.

Desde mañana, quienes procedan de Cambados podrán seguir normalmente hasta A Florida, pudiendo girar a la derecha en Fexdega, As Bocas o A Laxe, e incluso a la izquierda hasta el instituto Castro Alobre. En cuanto a los que vengan desde Caldas/Pontevedra, solo podrán llegar hasta la rotonda de A Laxe/Ramón Cabanillas. El Concello pide la máxima precaución a la hora de circular por esta vía así como respeto a la señalización horizontal y vertical.