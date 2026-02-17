El cineclub Adega proyecta 'Un simple accidente' de Panahi en Vilagarcía

Cartel de 'Un simple accidente'

'Un simple accidente', la última película que el iraní Jafar Panahi rodó saltándose un arresto domiciliario, llegará mañana a Vilagarcía, de la mano del Cineclube Ádega. Será a las 20:30 en el Salón García.

Se trata de una demoledora fábula en clave de trhiller dramático sobre el Irán actual, así como de la propia vida del director, activista contra la dictadura iraní. La cinta resultó ganadora de incontables premios, como la Palma de Oro en Cannes, mejor de director por el Círculo de Críticos de Nueva York y nominación a los Óscar de este año como mejor película internacional.

La entrada es gratuita para los socios, de 2,5 euros para estudiantes y personas desempleadas y de 4 euros para el resto del público. Quienes estén interesados disponen de un canal de telegram de Ádega donde pueden consultar todas las dudas o visionar contenido extra.