Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El cineclub Adega proyecta 'Un simple accidente' de Panahi en Vilagarcía

Será mañana miércoles en el Salón García a partir de las 20:30 horas

Olalla Bouza
17/02/2026 12:52
Cartel de 'Un simple accidente'
Cartel de 'Un simple accidente'
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

'Un simple accidente', la última película que el iraní Jafar Panahi rodó saltándose un arresto domiciliario, llegará mañana a Vilagarcía, de la mano del Cineclube Ádega. Será a las 20:30 en el Salón García.

Se trata de una demoledora fábula en clave de trhiller dramático sobre el Irán actual, así como de la propia vida del director, activista contra la dictadura iraní. La cinta resultó ganadora de incontables premios, como la Palma de Oro en Cannes, mejor de director por el Círculo de Críticos de Nueva York y nominación a los Óscar de este año como mejor película internacional.

La entrada es gratuita para los socios, de 2,5 euros para estudiantes y personas desempleadas y de 4 euros para el resto del público. Quienes estén interesados disponen de un canal de telegram de Ádega donde pueden consultar todas las dudas o visionar contenido extra.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina