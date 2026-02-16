Vilagarcía mantiene su desfile de Martes de Entroido: Más de mil participantes y 7.300 euros en premios

Imagen del desfile en una edición anterior Gonzalo Salgado

Vilagarcía tendrá este martes su tradicional desfile de Entroido. La Concellería de Cultura confía en la mejora de las condiciones meteorológicas y mantiene la programación festiva tal y como estaba ideada desde el principio. Más de 1.000 participantes recorrerán las calles de la capital arousana desde las cinco de la tarde y con el objetivo de hacerse con unos premios que acumulan un total de 7.300 euros.

El desfile volverá a ser el acto central del carnaval vilagarciano, que se prevé multitudinario. De hecho hay apuntados numerosos grupos, alguno de ellos con alrededor de 80 componentes. La comitiva saldrá de la calle Alexandre Bóveda y terminará delante de Ravella. Los premios se entregarán en una gran fiesta en la Praza da Peixería a partir de las 20:30 horas. Las personas que asistan como público pueden colocarse en cualquier punto del recorrido. Tras la salida el desfile se dirigirá por Alejandro Cerecedo, avenida de Doutor Tourón, Praza de España, Edelmiro Trillo y Padre Feijóo. A continuación va por A Independencia, San Roque, Cervantes y avenida Juan Carlos I hasta Ravella.

Suculentos galardones

El de Vilagarcía es uno de los desfiles que más premios reparte. De hecho se establecieron tres premios en cada categoría, que van desde los 50 euros del tercer clasificado en infantil individual hasta los 1.300 euros para el mejor grupo de más de 21 componentes. Además hay premios especiales para la mejor carroza, mejor animación, mención del jurado y "choqueiros". En este último caso la cuantía disponible se repartirá entre las personas, parejas o grupos que así determine el jurado.

Plan especial de tráfico

Desde el Concello esperan que la asistencia al desfile sea masiva, de ahí que la Policía Local recomiende a los conductores no utilizar las calles más céntricas de la ciudad durante las horas previas y las que dure la celebración. Piden a la ciudadanía que utilice los aparcamientos disuasorios habilitados para evitar atascos imprevistos.