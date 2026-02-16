Un conductor ebrio se sale de vía y choca contra un coche y un muro en Trabanca Badiña

Un momento de la intervención Cedida

Un conductor ebrio se salió de vía dos veces y chocó contra un coche aparcado y contra un muro en el Camiño Real de Trabanca Badiña. La Policía Local lo investiga por un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron sobre las 23 horas. El turismo se salió de vía por el margen izquierdo, chocando contra uno de los vehículos que se encontraba estacionado en la zona. A continuación, se salió por el margen derecho, dándose contra el muro de cierre que limita la vía y que se está determinando si sufrió daños como consecuencia de esta colisión.

Los que sí sufrieron desperfectos fueron los dos coches (el que chocó y que el estaba estacionado). El conductor y único ocupante fue trasladado al Hospital do Salnés para su valoración médica, pero le dieron el alta. La Policía Local le practicó la prueba pertinente, que arrojó un resultado de 1,22 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que está investigado.