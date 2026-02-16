Última semana para comprar entradas para la Festa do Cocido de As Carolinas

Imagen de archivo de los miembros de la comisión Gonzalo Salgado

La Comisión de Festas de As Carolinas recuerda que esta es ya la última semana para comprar las entradas de la primera Festa do Cocido. Se trata de una cita gastronómica que, apuntan desde la comisión, tiene vocación de continuidad y que pretende ampliar el calendario de eventos más allá de la temporada estival.

Será el domingo 1 de marzo, en el Grupo San Roque, donde las personas residentes pero también las visitantes podrán disfrutar del ambiente festivo, familiar y tradicional, con el cocido como gran protagonista. Adrián Agrelo, portavoz de la comisión, agradece la colaboración “constante” del Concello de Vilagarcía y de la Diputación de Pontevedra, así como de os vecinos y vecinas. La venta de tickets se podrá realizar en el Restaurante Zas, en la tienda DFT Galicia o a través de los miembros de la comisión, en los teléfonos 623062044, 649625774, 630574767 y 695472664. El menú, además de cocido, tiene sopa, postre y chupitos (por 35 euros); y hay una opción infantil con milanesa de pollo, postre y refrescos (por 16 euros). El servicio de catering correrá a cargo de Porta. El encargado de poner la música y sacar a todos a bailar, para hacer bien la digestión, será Dieguiño.