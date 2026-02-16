Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El comercio de Vilagarcía saca el stock a la calle el 7 de marzo

Zona Aberta prepara una nueva edición de 'Merca na Rúa'

Olalla Bouza
16/02/2026 22:57
Una edición anterior de 'Merca na Rúa'
Gonzalo Salgado
 La asociación de comercio y hostelería Zona Aberta vuelve a sacar los muebles por la ventana. La nueva edición de ‘Merca na Rúa’, la feria que se pone en marcha en las peatonales como la Praza de Galicia, Castelao  o parte de Rey Daviña, regresará el sábado 7 de marzo, desde las 10 a las 19 horas. Será una oportunidad única para comprar artículos a precios reducidos y que permite también a los establecimientos hacer el cambio de temporada, en una jornada en la que ya se empezará a vislumbrar la llegada de la primavera.

Ropa, complementos, calzado, pero también artículos de óptica (como gafas de sol) o de decoración, entre otros sectores, son algunos de los que llenan los stands que conforman este mercadillo, que llega ya a su séptima edición con plena salud.

Campañas de dinamización

El evento cuenta con la colaboración del Concello, que cede mobiliario (como mesas, sillas o carros) para realizar esta feria, pero también puntos de luz y dos altavoces, pero también aporta personal. Además, se pedirá la ayuda de la Diputación de Pontevedra para contar con más carpas, al ser una cita con una elevada participación.

Zona Aberta pone en marcha numerosas campañas para dinamizar Vilagarcía y para animar a hacer compras y consumir en el comercio y la hostelería local. Ahora mismo se encuentra inmersa aún en la que se puso en marcha por San Valentín, que incluyó un photocall. Los participantes optan a un premio que consiste en una cena para dos personas. El sorteo de la iniciativa que lleva por título ‘Quérete moito’ se celebrará hoy.

