Cuenta atrás para una propuesta "de consenso" para Veiga do Mar, en Vilaxoán

Vistas de Veiga do Mar Mónica Ferreirós

La esperada reforma de Veiga do Mar entra en su fase definitiva, con la redacción del proyecto, que tendrá que estar lista en tres meses e incluirá las aportaciones de los vecinos, como la petición de más plazas de aparcamiento. El gobierno local que preside Alberto Varela confía en licitar las obras este mismo año. Para ello se destinan, en principio, 900.000 euros.

La calle es el acceso al Puerto de VIlaxoán desde la Avenida de Vilanova, a través de O Preguntoiro. El Grupo de Estudios y Alternativas 21, que ya realizó el estudio previo, será el encargado de llevar a cabo los trabajos de redacción. En esta labor, participan arquitectos, ingenieros y especialistas en movilidad.

Tendrán en cuenta las aportaciones que las personas residentes y usuarias del vial realizaron durante las reuniones, en las que también participaron representantes políticos de todos los grupos, que se realizaron en el centro social durante los años 2023 y 2024. También incluirán los resultados de las negociaciones que llevó a cabo el ejecutivo socialista. Por un lado, logró la cesión de los terrenos que permitirán ensanchar las aceras en la parte más próxima a la Rúa do Preguntoiro; por el otro, consiguió la autorización de a Xunta para la instalación de semáforos en el cruce con la Avenida de Vilanova. Se trata de dos medidas muy reclamadas por la vecindad, especialmente la segunda, al tratarse de una zona peligrosa.

Un notable cambio

En la última reunión, que tuvo lugar en noviembre de 2024, se puso de manifiesto la dificultad de lo que propone la parte técnica, “con ampla experiencia en solucións deste tipo”, señala Ravella, con las demandas vecinales. “Mentres os primeiros dan prioridade á seguridade e á accesibilidade con medidas de calmado de tráfico, mobiliario urbano, dobre beirarrúa, etcétera; hai residentes que, admitindo que é preciso mellorar a seguridade, tamén cren preciso manter o maior número de prazas de aparcamento onde están agora”, apuntan fuentes municipales, que recuerdan que el proyecto contempla habilitar un estacionamiento libre en una parcela municipal que está a solo tres minutos, lo que conlleva ciertas mejoras en las calles de Sartaches y Esteiro do Rial. Todos estos condicionantes, así como la existencia de una parada de autobús urbano, con la maniobra hacia atrás, son los que evaluará el personal técnico para hacer una propuesta de consenso. En cualquier caso, desde Ravella señalan que esta zona “experimentará un cambio moi importante respecto da situación actual”, sin apenas aceras pese a ser una vía de doble sentido.