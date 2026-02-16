Annalisa Pistone, la mujer que susurra a las gallinas: “La gente me dice que estoy loquísima”

Pistone paseando por su casa con todas sus mascotas Gonzalo Salgado

Hace alrededor de cuatro años, Annalisa Pistone y su pareja decidieron asentarse en Vilagarcía para construir un futuro juntos. Lo que nunca se imaginaron es que ese proyecto de vida estaría acompañado de unas mascotas poco convencionales: cuatro gallinas y un gallo. “Vinieron con la compra de la casa”, cuenta Pistone, quien explica que fue el anterior dueño el que les ofreció quedarse con algunas de sus aves, una propuesta que aceptaron.

En un principio la intención era que fuesen animales de corral al uso, para producción de huevos y nada más. Sin embargo, “un día las saqué al jardín, se pusieron a jugar y les cogí cariño”, explica, afirmando que para ella ya son un miembro más de su familia, “como quien tiene un perro o un gato. Para mí no hay diferencia alguna”. Desde entonces, Siri, Alexa, Bixby y Cortana conviven con ellos como mascotas, a las que posteriormente se sumaron Tina (el gallo) y Britney, aunque, lamentablemente, esta última falleció el año pasado. “Ajustamos el gallinero y pusimos todo en orden. Además, tienen el jardín y una finca a cinco minutos de casa donde pueden salir”, explica la dueña.

“La gente me dice que estoy loquísima cuando se enteran”, comenta entre risas, admitiendo que al principio sí intentaba dar explicaciones sobre su encariñamiento con las aves, pero llegó un punto en que dejó de darle importancia a lo que la gente opinaba. “Hay muchos que te critican y te llaman exagerada, pero yo ya paso. Yo las quiero tanto que no lo puedo explicar”.

Al igual que cualquier otra mascota, las gallinas y el gallo reciben todos los cuidados y atenciones pertinentes, un tipo de implicación muy aislado al habitual entre los de su especie y que ha derivado en una relación mucho más cercana con las personas. “Si las intentas coger, no se escapan como las de campo. Son animales que están acostumbrados al contacto humano”, apunta Pistone, destacando que, en su caso particular, “se nota que me echan de menos cuando me voy, o cuando están felices, me lo demuestran”.

Al igual que cualquier otro animal de compañía, las aves también acuden al veterinario para garantizar “que esté todo en regla”, aunque al principio dar con un especialista que las atendiese fue una tarea complicada: “Me costó mucho encontrar veterinario. En Galicia tan solo las atienden especialistas de animales exóticos, cuando en realidad son de granja. Yo tengo que ir hasta Vigo y menos mal que aún trabajo allí y me coincide, pero hay días en los que me tengo que desplazar a propósito”, afirma.

Pese a las inconveniencias, insiste en la importancia de las revisiones, por un lado, “porque son animales que están expuestos al campo y a la humedad, donde hay bacterias”, y, por otro, porque “nosotros al tener mucho contacto con ellas, tenemos que tener especial cuidado, porque las enfermedades aviarias están ahí presentes”. De hecho, explica que a raíz del decreto de confinamiento de aves de corral por la amenaza de gripe aviar, ha intensificado el cuidado de sus mascotas: “Ahora están confinadas en el gallinero, pero al menos es un espacio grande. Además, tanto el comedor como el bebedero no están accesibles a pájaros silvestres”.

Pistone admite que el cuidado de las gallinas y el gallo implica una labor mucho mayor que el de una mascota convencional. Sin embargo, asegura que lo hace “encantada” y pese a tener claro que una vez les falte no tendrá más, por el momento tan solo quiere disfrutar de todo este peculiar proceso.